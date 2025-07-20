«Это невозможно подделать»: Боня ответила хейтерам про восхождение на Эверест

Фото, видео: Zuma/ТАСС; 5-tv.ru

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Знаменитость поднялась на гору этой весной.

Телеведущая Виктория Боня ответила на критику восхождения на Эверест. На музыкальном фестивале VK Fest экс-участница реалити-шоу «Дом-2» подробно рассказала журналистам, как она покорила гору.

Виктория Боня взошла на Эверест весной этого года. Этим радостным событием артистка поделилась в соцсетях. Однако некоторые блогеры обвинили ее во лжи.

«Невозможно в горах обмануть. Это же альпинизм», — подчеркнула Виктория Боня.

Телеведущая добавила, что если бы она не взошла на Эверест, то никто бы ей просто не дал сертификат, подтверждающий это.

Боня напомнила о том, что однажды был случай, когда какая-то девушка разместила у себя в соцсетях фотку, где она якобы поднялась на гору. Пользователи сети моментально разоблачили обманщицу. В итоге девушка удалила даже свой аккаунт.

По словам знаменитости, поход на Эверест невозможно фальсифицировать, потому что организаторы несут полную ответственность, и если они начнут подделывать документы, то потеряют огромные деньги.

«Никто не даст тебе сертификат, если ты не был на горе. Это невозможно», — добавила Боня.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня сравнила бьюти-мастеров в РФ и Европе.