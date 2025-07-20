Никаких каникул: Трамп призвал Сенат отменит перерыв для новых назначений

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Американский лидер требует немедленного рассмотрения своих кандидатов.

Президент США Дональд Трамп предложил лидеру Республиканской партии в Сенате Джону Тьюну отменить каникулы для верхней палаты американского Конгресса. Таким образом он надеется ускорить процесс утверждения его кандидатов на ряд административных должностей. Ради этого, уверен Трамп, можно и отложить каникулы.

«Надеюсь, очень талантливый Тьюн, одержавший множество побед за последние две недели и полгода, отменит августовские каникулы, чтобы утвердить моих замечательных номинантов», — написал он в своей соцсети Truth Social.

В течение года Сенат США берет перерывы, своеобразный отпуск, в ходе которого сенаторы встречаются с избирателями. Для этого им необходимо побывать в родном штате, а потом вернуться и продолжить представлять его в столице. Утвержденное расписание предполагает каникулы в августе.

До августа, согласно плану, в Сенате будут проходить слушания по различным претендентам на должности в военных командованиях США, а также в Министерство финансов, Госдепартамент и другие ведомства. Трамп считает, что утвердить кандидатов необходимо прямо сейчас, и это «очень нужно» Штатам.

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