WSJ: Попытка Белого дома разорвать связи с Маском провалилась

Фото: Evan Vucci/AP/ТАСС

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Внутренний аудит показал, что компания SpaceX выполняет критически важные задачи для Пентагона и НАСА.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность расторжения действующих контрактов с компанией SpaceX, принадлежащей миллиардеру Илону Маску. Однако после изучения соглашений помощники главы государства пришли к выводу, что большинство договоров имеют стратегическое значение для страны. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как уточняет издание, изучение контрактов началось спустя несколько дней после обострения публичного конфликта между Трампом и Маском. Администрация намеревалась выявить основания для возможного прекращения сотрудничества, включая предполагаемые перерасходы средств.

Однако в ходе внутреннего анализа выяснилось, что SpaceX является ключевым подрядчиком по ряду проектов для Пентагона и НАСА. В частности, компания отвечает за вывод на орбиту ракет-носителей Falcon и развитие спутниковой сети Starlink, которая обеспечивает широкополосный интернет.

На фоне конфликта Трампа и Маска к Белому дому с предложениями о сотрудничестве обращался основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос. По данным источников, он дважды встречался с президентом в июне.

Ранее, писал 5-tv.ru, после ссоры с главой США Илон Маск за сутки потерял около 34 миллиардов долларов.