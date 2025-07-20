Во Вьетнаме число погибших при крушении туристического судна возросло до 37

Фото: www.globallookpress.com/Alexandra Schuler

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Еще пять пассажиров числятся пропавшими без вести.

Число жертв в результате крушения туристического круизного судна у побережья Вьетнама увеличилось до 37 человек. Об этом сообщило вьетнамское издание VNExpress.

По информации источника, спасательные службы продолжают поиски пятерых человек, числящихся пропавшими без вести. Также уточняется, что 11 человек удалось спасти, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

«На данный момент найдено 37 человек, 11 человек спасены, пять человек числятся пропавшими без вести», — сказано в публикации.

Среди погибших — члены экипажа судна, в том числе капитан. Тела были обнаружены в каютах затонувшего корабля. Спасательные работы осложнены усиливающимся штормом, однако при поддержке военно-морских сил и пограничной службы операция продолжается в экстренном режиме.

Ранее, писал 5-tv.ru, в результате шторма, который обрушился на залив Халонг на севере Вьетнама, потерпело крушение туристическое судно с 48 пассажирами на борту. Уже в первые часы стало известно о 34 погибших, среди которых были восемь детей.