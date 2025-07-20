Китай представил метод защиты от американской противобункерной авиабомбы GBU-57

Фото: AP/ТАСС

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Уязвимыми названы боковые сегменты корпуса, пробиваемые при попадании под углом в 68 градусов.

В Китае исследователи обнаружили потенциальную уязвимость в конструкции корректируемой противобункерной авиабомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), используемой Военно-воздушными силами США, а также разработали тактику по защите от данных снарядов. Об этом сообщил инженерный портал Interesting Engineering (IE).

Работой руководил специалист Северо-Западного института механики и электротехники КНР Цуй Синъи. Согласно выводам исследователей, слабым местом MOP является не носовая часть, как можно было бы предположить, а ее боковые сегменты.

«В то время как носовая часть GBU-57 отражает прямые лобовые попадания, ее боковые части остаются уязвимыми — их можно разрушить всего несколькими зенитными снарядами», — отмечается в публикации.

Расчеты показали, что эффективное поражение возможно при ударе по корпусу под строго определенным углом — около 68 градусов. Только в этом случае зенитный снаряд способен пробить внешнюю оболочку авиабомбы. Также подчеркивается, что для успешного перехвата требуется заранее определить участок предполагаемой траектории падения бомбы.

Разработанная китайскими специалистами стратегия противодействия получила название «снайперское управление огнем». Она предполагает точечное и координированное зенитное воздействие в наиболее уязвимый момент траектории бомбы.

В материале отмечается, что, несмотря на потенциал методики, у нее есть и ряд ограничений. В частности, существует риск, что противник перед использованием GBU-57 может нанести упреждающий удар по системам ПВО. Также проблемой остается сложность предсказания траектории полета снаряда, особенно при применении его на большой скорости.

Бомба GBU-57 применяется США в операциях на Ближнем Востоке, в том числе, как уточняет портал, — при недавних авиаударах по иранским объектам.

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