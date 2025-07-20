Bild: Германия может столкнуться с нехваткой электроэнергии
Фото: www.globallookpress.com/MAGO
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На фоне быстрого роста энергопотребления в стране ветровые и солнечные установки могут не справиться с нагрузкой.
В ближайшие годы Германия рискует оказаться в условиях дефицита электроэнергии, поскольку действующие и планируемые мощности возобновляемых источников не смогут в полной мере покрыть растущий спрос. Об этом сообщило немецкое издание Bild.
Как отмечает газета, новое правительство ФРГ оказалось в «энергетической ловушке»: ожидается, что энергопотребление в стране в ближайшие годы значительно возрастет из-за активного развития цифровых технологий и роста числа электромобилей. Это, по мнению экспертов, ставит под сомнение способность «зеленой» энергетики обеспечить стабильное электроснабжение.
Также в министерстве экономики ФРГ выражают сомнение в том, что строительство новых солнечных и ветровых установок сможет решить проблему. Причина — чрезмерная стоимость таких проектов, оцениваемая в 600 миллиардов евро.
Министр экономики Катерина Райхе заявила, что без дополнительных газовых мощностей энергосистема может быть неустойчивой в периоды отсутствия ветра и солнца.
«Нам нужны газовые электростанции, когда нет ветра и солнца», — подчеркнула Райхе.
Она добавила, что развитие возобновляемой энергетики должно идти параллельно с модернизацией электросетей. Аналогичной позиции придерживаются и представители промышленного сектора, предупреждающие о нехватке мощностей для передачи энергии по всей стране.
Ранее, писал 5-tv.ru, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявила о необходимости восстановления трубопровода «Северный поток» и поставок российского газа.