Раскрылась правда о 15-летней близкой дружбе Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна

Фото: Thomas Krych/AP/ТАСС

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Известный финансист был обвинен в страшных преступлениях против женщин и детей и покончил с собой в тюремной камере.

Президент США Дональд Трамп и обвиненный в сексуальных преступлениях (организация проституции, изнасилования, связи с несовершеннолетними) американский финансист Джеффри Эпштейн около 15 лет дружили, часто проводили вместе время и устраивали вечеринки. Об этом рассказали журналисты газеты The New York Times (NYT) в очередном материале. Отмечается, что они не пытались скрывать свои близкие отношения от общественности.

Авторы статьи сообщили, что знакомство Трампа и Эпштейна произошло в 1990-м, когда они оказались соседями. Финансист приобрел дом недалеко от знаменитого поместья политика Мар-а-Лаго. Они сразу друг другу понравились, так как были похожи — оба деятельные, энергичные, продуктивные и целеустремленные. С тех пор и были не разлей вода.

По данным журналистов, Джеффри Эпштейн устраивал шикарные ужины в своем особняке на Верхнем Ист-Сайде, на которые приглашал знаменитостей всех мастей. В резиденции Дональда Трампа также проводились вечеринки с приглашенными моделями и чирлидершами. При этом политик регулярно пользовался личным самолетом приятеля, чтобы успеть на все «мероприятия», тот в свою очередь спешил на праздники к другу.

Арест Эпштейна обернулся грандиозным скандалом, причастными к его преступлениям назвались многие известные люди. Сам он был найден мертвым в тюремной камере. Официальной версией стало самоубийство, хотя обсуждались версии об убийстве. Авторы NYT обратили внимание читателей: 15 лет дружбы с финансистом-педофилом оставляет отпечаток на репутации президента, возникают вопросы о его принципах и способности принимать верные решения.

За день до публикации материала Трамп подал в суд на владельца газеты The Wall Street Journal (WSJ) Руперта Мердока за статью — в ней говорится, что политик сделал своему товарищу эротический подарок — письмо с поздравлением с днем рождения и рисунком обнаженной женщины. Президент отрицает свое авторство. Кроме того, об этом ранее писал 5-tv.ru, Трамп поручил срочно рассекретить документы по делу Эпштейна.