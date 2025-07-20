Телеведущая Анфиса Чехова показала свой новый загородный дом

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/achekhova; 5-tv.ru

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Почему звезда заехала в роскошное жилище с сыном и возлюбленным, а проснулась в одиночестве?

Телеведущая Анфиса Чехова переехала в загородный дом. Еще год назад она делилась с поклонниками мечтой о новом просторном жилище. До этого она жила с сыном Соломоном в 100-метровых апартаментах в элитном столичном комплексе, но хотела сменить обстановку. Так как звезда ведет активный образ жизни и много тренируется, ей было необходимо пространство для занятий спортом.

И вот мечта сбылась. В личном блоге Чехова показала утро в собственном доме. Минувшую ночь она впервые ночевала там. Но проснулась одна, так как возлюбленный Александр Златопольский, актер и продюсер, уже уехал на съемки. Позже появился сын, которому знаменитая мама провела экскурсию. Утро же ведущая провела в компании своего французского бульдога по кличке Картошка.

«Эта чувырла, которая всю ночь меня терроризировала, потому что отказывалась залезать на кровать без ступенек. Хотя обычно ее это не пугает — на диван она нормально залезает такой же точно высоты. Сегодня ко мне приедут подружки, и мы будем обновлять дом, болтать и смотреть фэн-шуй моего дома. Как оказалось, это немаловажно для счастливой жизни. И я сейчас не шучу», — поделилась телезвезда.

Как отметила Чехова, дом они с бойфрендом снимают, полностью он обустроен только на первом этаже. На входе — зеркало во всю стену, коридор ведет в кухню со светлыми стенами и синей мебелью, которая очень понравилась Соломону во время экскурсии. На втором этаже расположена спальня Анфисы и Александра, гардеробная, ванная комната и кабинет.

У Соломона — собственный третий этаж, своя ванная и гардеробная, рядом находится гостевая комната. Неподалеку строится школа, в которую через пару месяцев пойдет мальчик. Впереди еще много работы, практически пусты целых два этажа, там есть только часть бытовой техники, сантехника и кровати. Чехова пообещала делиться с подписчиками своим опытом обустройства дома и советами по ремонту.

Ранее, писал 5-tv.ru, Анфиса Чехова рассказала, как разоблачила тайный роман своего бывшего.

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