Ильхам Алиев: Баку и Ереван близки к подписанию мирного соглашения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Президент Азербайджана заявил, что предварительное согласование текста договора возможно в ближайшее время.

Азербайджан и Армения близки к заключению долгожданного мирного соглашения. Об этом 19 июля заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме.

По его словам, переговорный процесс вышел на финишную прямую, и стороны вплотную подошли к этапу предварительного утверждения документа.

«Думаю, мы очень близки к подписанию мирного договора», — приводит слова главы государства агентство Азертадж.

Алиев уточнил, что текст соглашения может быть парафирован еще до официального подписания. Он напомнил, что Баку предлагал парафировать договор ранее, в ходе контактов в Абу-Даби. Однако, как подчеркнул президент, парафирование не означает автоматического вступления документа в силу — это лишь промежуточный шаг перед окончательным оформлением соглашения.

Ранее, писал 5-tv.ru, в столице ОАЭ Абу-Даби состоялись переговоры между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Ключевым вопросом встречи стало обсуждение возможного заключения мирного договора между двумя государствами.