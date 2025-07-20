Актер Глеб Калюжный принял присягу спустя два месяца после начала срочной службы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Звезда «Красного шелка» и «Вампиров средней полосы» рассказал о своих буднях в армии.

Российский актер Глеб Калюжный, известный по ролям в кинопроектах «Вампиры средней полосы», «Челюскин. Первые», «За полчаса до весны» и «Красный шелк», принял присягу спустя два месяца после начала его срочной службы в Вооруженных силах РФ.

Он также рассказал 5-tv.ru о своей армейской жизни. В первую очередь отметил, что легко живет по режиму, а также отлично питается, в связи с чем даже набрал пару килограммов. По словам 26-летнего артиста, в далеких от творческой среды буднях он чувствует себя комфортно.

«Нет никакой сложности. Сложность в том, что все равно тебя лишают каких-то вот этих гражданских возможностей. Но служба она на то и служба, мы ее несем с достоинством», — заявил Калюжный.

Как отметил молодой актер, чрезмерного внимания от сослуживцев он не наблюдает, несмотря на звездный статус «на гражданке». Глебу приятно, когда его узнают, однако до крайностей дело не доходит.

Прежде представитель Калюжного Григорий Сухов сообщал прессе, что служба проходит в Семеновском полку, а сам артист уже не раз получал похвалу руководства. Кроме того, в армии он активно занимается спортом. По возвращении, по собственным словам, намерен продолжить работу в кино, на 2026-й год уже намечены съемки в полном метре. Актер также хочет попробовать себя в роли режиссера и продюсера.

Это, согласно новому статусу, он называет «стратегическим планированием».

Ранее 5-tv.ru писал об участниках мегапопулярной южнокорейской группы BTS. Парни, как и Глеб Калюжный, на время оставляли коллектив, чтобы пройти военную службу. В конце июня последний из исполнителей вернулся из армии.