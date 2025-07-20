Разлилась сказочная река: звезды на синей дорожке VK Fest 2025
Коварные тучи пролили доброе количество ливня, символично обратив подиум в реку, а знаменитостей — в мифических существ, плывущих по ней!
Нет границ для индивидуальности и внутреннего чуда — если об этом забываешь, то посещение раута от VK можно считать панацеей от этой проблемы! Вообще, лечиться от творческой хандры можно и при помощи искусства! Певица IOWA, например, позаимствовала свой образ у художника Марка Шагала и его супруги. Вполне интеллектуальный вышел сюр!
Первый день VK Fest 2025 в Лужниках завершился под проливным июньским дождем. Но зрители не могли оторваться от «экшена» на дорожке и сцене. Где же еще увидишь столько легальной безбашенности?
«Боже! Этот костюм, как мой сон при температуре 40…», — слышалось из толпы под выходы селебрити.
Почему Ольге Бузовой повезло, с кем сошелся Прохор Шаляпин, из-за чего грустит Валя Карнавал, что случилось с платьем Виктории Бони и ее дочери, какая теперь Карина Кросс — об этом и многом другом подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
IOWA по мотивам Марка Шагала. Певица поражает глубиной и масштабными замыслами, пролетая над городом со своим отражением. Советуем, всем сейчас окультуриться и запросить в интернете: «картины Шагала»!
1/11 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Анджелина Смерфит и Виктория Боня, как зарисовка удачного и неудачного дня. В жизни не все бывает так идеально, как в образе Анджелины, ведь случаются моменты под названием «подол Бони»…
2/11 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Все шестнадцать крыльев на стопах Вали Карнавал не могли вынести грусть ее души от того, что небеса разверзлись. Поэтому сказочная Валентина заземлилась на VK Fest, где точно все шансы поднять настроение!
3/11 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Они сошлись. Волна и камень, Ксения и Прохор, не столь различны меж собой, и сильно обсуждаемы толпой! Ох, как же неподкупно и очаровательно позируют перед объективами и улыбаются наперекор «ненавистникам» Собчак и Шаляпин.
4/11 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Круларра Долина неотразима. Строгий, геометричный образ прекрасно дополняет человек, удерживающий зонт над певицей. От него исходит столько добра, что оно топит ледники железной леди, и мы снова начинаем узнавать горячо любимую Ларису Долину!
5/11 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Карина Кросс показывает, в черном нет ничего грустного. По-настоящему депрессивны яркие цвета, они так пусты. Черный цвет поэтичен. Как вы представляете себе поэта? В ярком оранжевом пиджаке? Не думаем.
6/11 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Хорошо, что День рождения Президента в октябре, а то Ольга Бузова могла много дров положить в костер интриг… Наряд роскошный, как и его вдохновительница Монро, Ольга всегда со страстью во взгляде, на грани флирта и любви!
7/11 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Блин, дождь что ли начинается… Алене Жигаловой удалось выйти к фотографам сухой в разгар летнего ливня. Вау! Настоящий эксклюзив… Навык выходить сухим из воды — фишечка Алены, приобретенная еще у истоков карьеры интервьюера! Так что мы наблюдали мастерство…
8/11 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Симона Яковлевна словно не здесь… Ни ливень, ни шум толпы не могут перебить радость от приближающегося пополнения в доме Юнусовых. Хоть Симоне становиться бабушкой не впервые, но всегда волнительно. А пока, она, как настоящая мать, пришла поддержать выступление сына!
9/11 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
С сыном все-таки! Ирина Дубцова дерзко взорвала взгляды «любителей» пообсуждать, а с кем это она. На голубой реке репутации эти двое плывут спокойно… Или просто уверенно!
10/11 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Виктория Лопырева — наша Марго Робби! Только еще свежее и ярче. Глядя на Вику, не боишься цифры 40, а хочешь ее!
11/11 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко