В результате обстрела ВСУ в Донецкой Народной Республике погибла мирная жительница

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Еще четверо гражданских получили ранения.

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Красный Партизан Ясиноватского муниципального округа Донецкой Народной Республики погибла женщина. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские боевики нанесли удар по населенному пункту с применением реактивной артиллерии. Еще двое мирных жителей — мужчина 1972 года рождения и женщина 1976 года — получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, в Никитовском районе Горловки пострадал мужчина 1991 года рождения, а еще один мужчина получил травмы после подрыва на автодороге между Угледаром и Павловкой.

«Со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.)совершено восемь вооруженных атак. Применялись реактивная артиллерия HIMARS калибра 227 мм, ствольная артиллерия калибра 155 мм, ударные БПЛА», — добавил глава региона.

Он также отметил, что пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. По словам главы региона, в результате атак зафиксированы повреждения трех жилых домов, семи объектов гражданской инфраструктуры, двух автомобилей, один из домов полностью разрушен.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Киевском районе Донецка прогремели взрывы.