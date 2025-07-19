После 20 лет комы умер «спящий принц» Саудовской Аравии Аль-Валид

Фото: 5-tv.ru

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Родители до последнего верили в чудо.

На 37-м году жизни скончался «спящий принц» Аль-Валид ибн Халед ибн Таляль аль Сауд из Саудовской Аравии. Как сообщается в материале издания The Siasat Daily (SD), в течение 20 лет он пребывал в коме из-за тяжелой черепно-мозговой травмы. В 16 лет, тогда он учился в Лондоне, а в будущем хотел стать военным и служить своей родине, случилась автокатастрофа, которая перечеркнула все планы.

Вместе с компанией друзей в роковой день Аль-Валид ехал на автомобиле на большой скорости. В результате травмы произошло кровоизлияние в мозг. Врачи не давали юноше шансов с самого начала, но родители не готовы были сдаваться, так как сердце его еще билось. Все 20 лет они надеялись на чудо. Сегодня отец Халед бин Талал сообщил в соцсети X, что попрощался с сыном.

«С сердцами, верящими в волю и указ Аллаха, с глубокой скорбью и печалью мы оплакиваем нашего любимого сына: принца Аль-Валида бин Халеда бин Талала бин Абдулазиза Аль Сауда, да смилуется над ним Аллах, который скончался сегодня», — написал он.

Как отмечают авторы материала SD, судьба «спящего принца» не теряла интереса жителей Саудовской Аравии и других стран до последнего дня. Долгие годы его история оставалась символом надежды и борьбы семьи за жизнь горячо любимого человека. Увы, чуда, на которое так надеялись отец и мама Аль-Валида, не случилось.

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