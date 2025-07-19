Внуково и Домодедово возобновили работу после ограничений

Фото: © РИА Новости/Павел Львов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Воздушное сообщение в столичном регионе полностью восстановлено.

Ограничения на работу аэропортов Внуково и Домодедово сняты, воздушные гавани функционируют в штатном режиме. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Внуково и Домодедово. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении Росавиации.

Ранее в этот день оба аэропорта временно приостановили отправку и прием рейсов в целях обеспечения безопасности. В ведомстве уточнили, что меры были связаны с угрозой, возникшей в воздушном пространстве Москвы.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — сообщили в Росавиации.

По данным открытых источников, причиной временного ограничения стали действия средств противовоздушной обороны. Почти одновременно с новостями о приостановке работы аэропортов мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО были уничтожены три беспилотника, направлявшиеся к столице.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр в Telegram-канале.