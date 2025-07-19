Азербайджан подаст иск против России из-за падения самолета AZAL

Фото: www.globallookpress.com/Stringer/NEWS.ru

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Требования к РФ — компенсация за уничтоженное воздушное судно и выплаты семьям погибших.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Шушинском медиафоруме в Ханкенди, объявил о намерении подать международный иск против России в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL. Его слова передает издание Minval.

Речь идет о воздушном судне, выполнявшем рейс из Баку в Грозный 25 декабря 2024 года. Самолет потерпел крушение на территории Казахстана, не достигнув конечного пункта назначения. По словам Алиева, Баку намерен добиться признания ответственности со стороны Москвы, а также требует компенсации семьям погибших и возмещения ущерба, нанесенного национальному авиаперевозчику.

«Мы знаем, что случилось, и мы можем доказать это. Мы знаем, что российские официальные лица также в курсе того, что случилось. Вопрос в том, почему они не делают того, что сделал бы любой сосед в такой ситуации», — сказал Алиев.

Он также напомнил, что расследование крушения Boeing 777, принадлежавшего «Малайзийским авиалиниям», длилось больше десяти лет, и подчеркнул, что Баку готов ждать столько времени, сколько будет необходимо.