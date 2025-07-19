ЕК может обязать компании с 2030 года переходить на электромобили

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

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Законопроект находится в разработке.

Еврокомиссия разрабатывает инициативу, согласно которой с 2030 года компании в Европейском союзе смогут приобретать только электромобили. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на источники, знакомые с документом.

«С 2030 года такие компании, как Sixt или Europcar, а также крупные фирмы смогут приобретать только электромобили», — сказано в материале издания.

По информации газеты, мера затронет в первую очередь корпоративные автопарки, доля которых составляет до 60% от общего объема новых продаж автомобилей на территории ЕС. Основной целью инициативы является ускоренный отказ от машин с двигателями внутреннего сгорания и переход к «зеленой» мобильности.

Издание отмечает, что подготовка документа ведется без широкой огласки. Между тем, в Европарламенте уже звучит критика идеи. Депутат от Христианско-социального союза Маркус Фербер заявил, что компании по прокату авто, наоборот, сокращают парки электромобилей, так как клиенты сталкиваются с дефицитом зарядных станций.

Ожидается, что соответствующее предложение может быть вынесено на обсуждение в ближайшие месяцы.