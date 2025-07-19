Фото, видео: 5-tv.ru

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Пострадали по меньше мере шесть человек.

В Черноморском районе Крыма произошло жесткое ДТП. Пострадали по меньшей мере шесть человек. По информации скорой помощи, погибли отец с маленьким ребенком. Кадры с места происшествия публикует 5-tv.ru.

На место инцидента выехали бригады скорой помощи. Подробности и причины аварии уточняются. Очевидцы оказывают пострадавшим первую помощь.

В этот же день в Омской области произошло смертельное ДТП с участием двух фур. Погибли два человека, находившиеся в салонах. Их личности еще предстоит установить. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются. С этой целью назначена техническая экспертиза состояния транспортных средств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что смертельное ДТП произошло в Приморье. Столкнулись две легковые машины и грузовик. Удар был настолько сильным, что отбросил большегруз в кювет. Оба авто получили критические повреждения.

Погибли три человека. Еще двое, в том числе ребенок, пострадали. Их госпитализировали, состояние оценивается как тяжелое.