Овечкин пытался добиться допуска России на Олимпийские игры

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Сборная России по-прежнему отстранена от международных турниров под эгидой IIHF.

Хоккеист Александр Овечкин прокомментировал недопуск сборной России по хоккею на зимнюю Олимпиаду 2026 года. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» отметил, что пытался повлиять на ситуацию, чтобы команда получила возможность участвовать в соревнованиях.

«Это не первый раз, у нас были попытки (повлиять на это. — Прим. ред.). Не хотелось бы наступать на одни и те же грабли», — приводит слова спортсмена Sports24.

Международная федерация хоккея (IIHF) официально подтвердила, что сборная России не будет участвовать в Играх в Милане. Вместо нее на турнире выступит сборная Франции. Причина — продолжающееся отстранение национальных команд и спортсменов из России от всех турниров под эгидой организации, введенное в феврале 2022 года.

При этом хоккейный турнир на Олимпиаде-2026 обещает быть знаковым: после долгого перерыва в нем вновь выступят игроки Национальной хоккейной лиги. Последний раз представители НХЛ играли на Олимпийских играх в 2014 году. На этом фоне отсутствие российской сборной вызывает особое внимание и обсуждение.