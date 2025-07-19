«В этой воде ты рожать не будешь»: в квартире беременной Галич произошел потоп

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; Telegram/IdaGalich/GALICH_onok; 5-tv.ru

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Блогер не могла найти полотенца и ведра в собственном доме.

Серьезный потоп чуть не произошел в квартире блогера Иды Галич. Однако звезда юмористических скетчей отделалась затопленным полом. Об этом она сообщила в Telegram-канале, выложив видео инцидента.

«Самый настоящий потоп. Прорвало трубу в гостевом туалете. И нас спасло то, что я еще толком не спала. Услышав звуки водопада и поняв, что в квартире нет света», — поделилась Галич.

Потоп произошел в полчетвертого утра. Блогер разбудила отца своего будущего ребенка, бизнесмена Олега Ледвичема. Они стали искать предметы экстренной помощи в ситуации прибывающей воды: ведра и полотенца. Однако пара не знала, где именно в их доме находятся вещи. Поэтому Галич написала помощнице по хозяйству, которая подсказала нужные места.

Няня сына Галич Леона и Олег собирали воду, так как мужчина не подпускал Иду с формулировкой «в этой воде ты рожать не будешь».

К утру ситуация нормализовалась. На подмогу к Галич приехала домработница, ее отец и брат с мастером по протекшим трубам. И блогер вдруг поняла, что семья — это ее стая.

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