Кличко обвинил Зеленского в отсутствии диалога с местными властями
Фото: www.globallookpress.com/PRESIDENT OF UKRAINE
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Мэр Киева также сообщил о давлении на администрацию города и надуманных обвинениях.
Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал действия президента Украины Владимира Зеленского и обвинил его в отсутствии взаимодействия с местными органами власти. По его словам, глава государства не поддерживает контакта с органами самоуправления, в том числе с мэром столицы. Он сообщил об этом в интервью немецкому телеканалу NTV.
«У меня есть контакт со всеми, но Зеленский, к сожалению, не поддерживает контакта с органами самоуправления, в том числе с мэром столицы», — заявил Кличко.
Он отметил, что в последние месяцы администрация Киева сталкивается с нарастающим давлением со стороны центральной власти. По его словам, речь идет о массовых обысках, попытках дискредитировать городскую администрацию, а также возбуждении уголовных дел по, как он выразился, «надуманным основаниям».
Кличко подчеркнул, что подобные действия подрывают нормальную работу местных органов власти и вызывают обеспокоенность у жителей столицы. Он призвал к восстановлению конструктивного диалога между центральной властью и местным самоуправлением, особенно в условиях продолжающегося конфликта на территории Украины.
Мэр Киева ранее неоднократно выступал с критикой в адрес офиса президента и обвинял руководство страны в попытках централизовать управление в ущерб региональной самостоятельности.