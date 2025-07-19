Австралия передала Украине основную часть обещанных танков Abrams

Фото: www.globallookpress.com/U.S. Army

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Некоторые из них ранее были замечены в Польше.

Австралия передала Украине большую часть из 49 обещанных танков M1A1 Abrams. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра обороны Ричарда Марлеса. Общая стоимость поставки составляет 245 миллионов австралийских долларов, что эквивалентно примерно 160 миллионам долларов США.

По информации источника, более половины танков уже поступили в распоряжение украинской армии. Остальная техника должна прибыть в течение ближайших месяцев. Конкретные сроки поставки оставшихся боевых машин не уточняются.

Ранее, в мае, премьер-министр Австралии Энтони Албанезе проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о том, что списанные танки Abrams, передаваемые в рамках договоренностей, уже находятся в пути.

Появление техники зафиксировали и в других странах: по данным открытых источников, часть танков была замечена на территории Польши. Предположительно, они направлялись в Украину транзитом через эту страну.

Передача Abrams является частью военной помощи, которую Австралия оказывает Украине с начала конфликта.