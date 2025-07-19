В Польше приостановлены вылеты самолетов из-за аварии в системе управления

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

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Посадка продолжается в штатном режиме.

В Польше временно приостановлены вылеты самолетов в некоторых аэропортах из-за аварии в системе управления воздушным движением. Об этом сообщает агентство Onet со ссылкой на представителя варшавского аэропорта имени Фредерика Шопена Анну Дермон.

По ее словам, причиной сбоя стали технические неполадки в информационных системах Польского агентства аэронавигационного обслуживания (PANSA). Отказ оборудования затронул объекты по всей стране, что привело к ограничению отправления рейсов в ряде аэропортов. При этом посадка воздушных судов продолжается согласно установленным процедурам.

«Безопасность пассажиров и экипажей остается нашим главным приоритетом. Мы постоянно следим за ситуацией и будем держать вас в курсе любых изменений», — заявила Дермон.

О точных причинах аварии пока официально не сообщается. В PANSA подтвердили перевод части систем на резервное питание и работу в ограниченном режиме, а также проводят расследование причин сбоя. Кроме того, спецслужбы проверяют версию о возможной диверсии.

Позднее представитель аэропорта Варшавы сообщил, что ситуация стабилизируется, и взлеты вместе с посадками постепенно возвращаются в штатный режим.