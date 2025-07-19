Популярный американский блогер IShowSpeed планирует тур по России в августе

Фото: www.globallookpress.com/Panoramic

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Американский стример намерен охватить крупные города и провести встречи с местными блогерами.

Популярный американский блогер и стример Даррен Уоткинс, известный под псевдонимом IShowSpeed, подтвердил, что в августе собирается приехать в Россию. Об этом он сообщил во время прямой трансляции, подчеркнув, что визит будет частью отдельного тура, не связанного с его нынешними европейскими поездками.

По информации СМИ, команда IShowSpeed рассматривает два возможных маршрута: от Санкт-Петербурга до Сочи или от Москвы до Екатеринбурга. Одновременно ведутся переговоры с российскими блогерами и организаторами мероприятий. Цель — наладить сотрудничество и провести совместные стримы, а также пообщаться с фанатами.

IShowSpeed стал всемирно известен благодаря эмоциональным и неординарным стримам. У него более 41 миллиона подписчиков в TikTok и свыше 38 миллионов в Instagram*. Его появление в России вызвало большой интерес у местной аудитории. Второй европейский тур блогера стартовал 7 июля 2025 года и уже включил в себя поездки по Польше, странам Балтии и ряду других европейских регионов. После этого IShowSpeed может отправиться в Азию.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ