В Генассамблее ООН утвердили резолюцию России о реформе организации

Фото: www.globallookpress.com/Loey Felipe/UN Photo

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Документ направлен на повышение эффективности организации в условиях глобальных вызовов.

Российская инициатива по реформированию деятельности Организации Объединенных Наций была официально поддержана Генеральной Ассамблеей ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Документ направлен на повышение эффективности работы организации в условиях нарастающих глобальных вызовов и сложной финансовой ситуации. Российская сторона подчеркивает, что предложенные изменения обеспечивают сбалансированный подход к реформированию, сохраняя интересы всех участников международного сообщества.

В основе резолюции лежит принцип сохранения гармоничного характера деятельности ООН на основе ее устава, с закреплением ведущей роли государств-членов в процессе принятия ключевых решений по реформам.

В настоящее время ООН находится на пороге масштабной реформы, охватывающей такие направления, как расширение и переосмысление состава Совета Безопасности, улучшение прозрачности бюджета и управления, технологическое обновление с учетом цифровых вызовов, а также повышение эффективности миротворческих миссий и продвижение глобальной справедливости.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в официальном пресс-релизе организации отмечает, что реформы необходимы для адаптации организации к современным реалиям, включая геополитическую напряженность, технологические вызовы и изменение баланса сил в мире. Он призывает государства проявить политическую волю и сотрудничество для успешного проведения этих преобразований.

Таким образом, поддержка резолюции России и продолжающиеся дискуссии о реформировании показывают, что международное сообщество осознает необходимость обновления структуры ООН, чтобы сохранить ее значимость и устойчивость.