Россиянин Мальцев завоевал золото чемпионата мира по синхронному плаванию

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Выступление спортсмена было высоко оценено экспертами за чистоту исполнения, сложность элементов и артистизм.

Российский синхронист Александр Мальцев стал победителем в сольной технической программе чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

Мальцев выступал в нейтральном статусе, как и все российские спортсмены на нынешнем турнире. Несмотря на это, он уверенно превзошел соперников и завоевал золотую медаль, получив от судей 251,7133 балла

Выступление Мальцева было высоко оценено экспертами за чистоту исполнения, сложность элементов и артистизм. Победа в Сингапуре укрепила его статус одного из сильнейших синхронистов мира.

Серебро досталось испанскому спортсмену Деннису Гонсалесу Бонеу, набравшему 241,1667 балла. Бронзовым призером стал мексиканец Диего Виллалобос Каррильо, получивший от судей 238,1600 балла.

Александр Мальцев начал свою карьеру в артистическом плавании в юности, став одним из первых мужчин в истории России, выступающих на профессиональном уровне в этом виде спорта. Он является неоднократным чемпионом мира и Европы, успешно выступавшим как в дуэтах, так и в сольных программах. Мальцев завоевывал золотые медали на мировых первенствах, включая чемпионаты в Казани (2015) и Будапеште (2017).

Его достижения стали важной вехой в развитии мужского артистического плавания, а сам спортсмен остается одним из ведущих представителей этого направления на международной арене.