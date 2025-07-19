Свыше 70 дронов боевиков ВСУ уничтожили силы ПВО РФ за ночь

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Наибольшее число беспилотников было сбито над Ростовской, Московской и Брянской областями.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно ликвидировали 71 беспилотный летательный аппарат, принадлежащий боевика Вооруженным силам Украины (ВСУ), в различных областях Российской Федерации. Об этом стало известно из заявления Министерства обороны России, опубликованного 19 июля.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Стало известно, что в Ростовской области были сбиты 24 беспилотных летательных аппарата, в Московской области — 16, а в Брянской области — 11.

Помимо этого, в Калужской области были сбиты десять беспилотных летательных аппаратов, в Курской — три, а в Орловской, Тульской и Липецкой областях — по два. Еще один беспилотник был сбит над Краснодарским краем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов боевиков Вооруженных сил Украины на Ростовскую область было задержано более пятидесяти поездов.