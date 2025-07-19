Российского телеведущего Бориса Корчевникова объявили в розыск на Украине

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Власти Незалежной обвиняют его в покушении на территориальную целостность страны.

Гендиректора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова объявили в розыск на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Российского телеведущего обвиняют в «покушении на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», а также в пересечении государственной границы».

В документе сказано, что в киевский режим разыскивает Корчевникова уже больше полугода — с 20 января 2025 года. Российскому телеведущему якобы грозит мера пресечения в виде заключения под стражу.

Служба безопасности Украины еще в марте заочно предъявила обвинения Борису Корчевникову. Тогда властям Незалежной не понравилась позиция журналиста, который выступает в поддержку проведения СВО. Кроме того, Корчевников неоднократно посещал новые регионы России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чтонародный артист России Григорий Лепс объявлен в розыск на Украине. В начале весны на него было заведено уголовное дело по статье «Поддержка действий, направленных на свержение государственного строя Украины». В связи с этим было объявлено о розыске музыканта. Ему грозит восемь лет лишения свободы.