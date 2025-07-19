Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Отмечается воинственная риторика генералов ЕС о мнимой угрозе со стороны РФ.

Европейский союз планирует напасть на Россию, используя Украину. Об этом говорится в статье на итальянском портале L’Antidiplomatico.

К такому выводу пришел журналист Фабрицио Поджи. В своем материале он говорит о том, что ЕС якобы готовится атаковать Россию. Такая «акция» возможно пройдет под лозунгом программы «Европейский щит». Этот проект некоторое время назад предложил бывший канцлер Германии Олаф Шольц.

По мнению итальянского обозревателя Фабрицио Поджи, европейский генералы готовятся реализовать инициативу Шольца, именно поэтому они утверждают о мнимой угрозе со стороны Российской Федерации.

Кроме того, о планах ЕС напасть на РФ также говорит тот факт, что сейчас европейцы стали более активно подписывать двухсторонние соглашения о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности.

Еще в своей статье Поджи добавил, что Киев действует по указке ЕС. Украинские власти уже отправляют на фронт 17-летних и 60-летних граждан. Это они делают, получая приказы из Германии, Великобритании, Франции и Италии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в силу вступил новый пакет санкций ЕС против России.