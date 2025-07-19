Женщина пострадала при атаке беспилотников ВСУ в Ростовской области

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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На железнодорожной станции Лихой повреждена линия электропередачи.

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ростовской области пострадала мирная жительница. Об этом 19 июля сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Женщина, сотрудник железной дороги, получила ранения средней тяжести. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Слюсарь уточнил, что российские солдаты отразили атаку, уничтожив БПЛА в районах: Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском.

Юрий Слюсарь рассказал, что из-за атаки ВСУ на станции Лихой была повреждена линия электропередачи. Наблюдается задержка рейсов.

«Наибольшие последствия на земле — в Каменске и Каменском районе, где из-за падения обломков, как ранее сообщал, загорелись частные дома и хозпостройки», — написал Слюсарь.

Он добавил, что огонь удалось быстро ликвидировать. Сотрудники проводят обход населения, чтобы проверить степень разрушений, а также установить, есть ли еще пострадавшие.

«Сейчас пожарные продолжают тушение ландшафтных пожаров в микрорайоне Лиховском, а также в районе поселков Волченского и Светлого», — написал Слюсарь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 50 поездов задержаны из-за атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область.