Более 50 поездов задержаны из-за атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область
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Фото: © РИА Новости/Денис Бирюков
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Южная транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль.
На перегоне Лихая–Замчалово в Ростовской области падение обломков вражеского беспилотника повредило контактную сеть, из-за чего было временно остановлено движение поездов на этом участке.
Как сообщили в пресс-службе РЖД, в связи с этим свыше 50 поездов дальнего следования задерживаются, а ряд пригородных электричек отменен.
Уже начаты работы по восстановлению работы контактной сети. Пассажирам задержанных поездов предоставляются вода, а при ожидании свыше четырех часов — питание.
Кроме того, обо всех изменениях пассажиров оперативно оповещают через СМС, также действует оперативный штаб для координации работ по ликвидации последствий.
Южной транспортной прокуратурой контролируется ситуация с задержками поездов в Ростовской области, при нарушении прав граждан будут приняты необходимые меры.