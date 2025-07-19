«Знаменательный момент»: свитер Овечкина вывесили в Зале хоккейной славы
Свитер Овечкина вывесили в Зале хоккейной славы в Торонто
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Российский хоккеист побил в апреле «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки, забив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.
В Зале хоккейной славы в Торонто вывесили свитер капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в социальной сети X.
Уточняется, что этот свитер отражает «знаменательный момент» в карьере российского спортсмена, когда он смог побить «вечный рекорд» канадского хоккеиста, четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб.
«Знаменательный момент в карьере Овечкина занял свое место», — отмечается в публикации.
Историческое событие в мире хоккея произошло 6 апреля 2025 во время выездного матча команды Овечкина против «Нью-Йорк Айлендерс». На 27-й минуте российский хоккеист поразил ворота соперника и довел свой счет до 895 забитых шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, тем самым побив «вечный» рекорд Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Александра Овечкина внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».