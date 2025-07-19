«Я бы снес любые унижения»: Шаляпин откровенно рассказал о потере третьей жены

Фото: Instagram*/shalyapin_official

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Певец до сих пор общается с родителями Татьяны-Клаудии Дэвис, скончавшейся несколько лет назад от последствий коронавируса.

Российский певец и шоумен Прохор Шаляпин откровенно рассказал о смерти своей третьей жены Татьяны-Клаудии Дэвис. Также в интервью фигуристке Евгении Медведевой он развеял слухи о возможной инсценировке кончины любимой.

«Это было ужасно. Я до сих пор не могу это понять, осознать. Еще столько хейта на меня вылилось. Меня стали обвинять, что это пиар, что я ради пиара все это придумал, и она на самом деле жива. Но сегодня 2025 год, наверняка, если бы она была жива… Я бы все отдал и снес бы любые унижения, лишь бы она была жива. Но, к сожалению, Татьяны нет с нами с 2021 года», — признался Шаляпин.

Шоумен заявил, что он до сих пор на связи с родителями Татьяны. Шаляпин отметил, что первые три года они созванивались чаще, чем сейчас. По его словам, женщину кремировали и перевезли на Родину — в Канаду.

Более того, Прохор вспомнил и саму трагедию. Певец, прежде чем ехать на шоу «Форт Боярд», сделал прививку от коронавируса в России. Однако избранница не последовала его примеру.

«Она заболела и не смогла выкарабкаться. А меня еще обвинили в том, что я ее заразил из-за того, что сделал прививку. Так я не болел, я не кашлял. Что за бред!» — отметил Шаляпин.

Певец в свойственной ему манере и вспомнил роскошь Лас-Вегаса, где они отдыхали с Татьяной. Однако переезжать в США исполнитель не желал. Также Прохор сообщил, что хотел стать отцом, Дэвис же, напротив, об этом даже и не думала.

Исполнитель был женат три раза. Последней его избранницей стала канадская миллионерша Татьяна-Клаудиа Дэвис. Осенью 2021 года она скончалась от последствий COVID-19, ей было всего 42 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Прохор Шаляпин прокомментировал их конфликт с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым.

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