Враг урожая: как спасти огород в жару

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Биолог дала несколько полезных советов.

Жара опасна не только для людей, но и для растений, предупредила доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Татьяна Ноздрина в беседе с изданием Газета.ру.

Она пояснила, что из-за высоких температур у растений возникает обезвоживание, тепловой стресс, ожоги, снижается иммунитет и нарушается фотосинтез. В огородах это приводит к усыханию и ухудшению качества плодов.

Особенно страдают тепличные культуры — при температуре выше +50 корни плохо усваивают питательные вещества. Эксперт отметила, что в жару важно правильно поливать растения — только утром или вечером, используя теплую воду.

Для защиты она рекомендовала делать мульчирование почвы — накрывать ее защитным слоем из слегка подсушенной травы или древесной коры. Такой природный покров укладывают тонко, не касаясь стеблей растений, и периодически обновляют по мере высыхания. Этот способ помогает защитить корни от перегрева, сдерживает рост сорняков и снижает активность почвенных вредителей.

Также эксперт советует делать обработку листьев специальными средствами от ожогов.

«Можно воспользоваться и народным средством (обработки — Прим. ред.) — суспензией каолина (белой глины. — Прим. ред.). 500 граммов белой глины необходимо растворить в пяти литрах воды и добавить крахмал, который предотвратит оседание глины на дно. Обычно используют одну столовую ложку крахмала на 200 миллилитров воды», — пояснила эксперт.

Полученным раствором опрыскивают растения с солнечной стороны и обрабатывают открытую почву. После высыхания на листьях остается светлая пленка, которая снижает испарение влаги на 30% и понижает температуру листьев примерно на пять градусов.

Также следует проветривать теплицы и при необходимости создавать тень для растений в открытом грунте с помощью нетканого материала.