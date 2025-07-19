«Подверг опасности»: за что Волочкова никогда не простит бывшего мужа Вдовина

Волочкова призналась, за что никогда не простит экс-мужа Вдовина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Прогремевший на всю страну инцидент произошел в далеком 2013 году.

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, за что никогда не простит своего бывшего мужа бизнесмена Игоря Вдовина, от которого у нее есть дочь Ариадна. По словам знаменитости, мужчина не смог обеспечить свою семью безопасностью.

«Не прощу ему никогда, что не обеспечил безопасностью наш дом, что подверг опасности нашего ребенка», — рассказала она в программе на федеральном телеканале.

Это заявление относится к ограблению дома Волочковой в 2013 году. Тогда ворвавшиеся туда злоумышленники связали прислугу и стащили драгоценности из двух сейфов. В доме находилась и дочь балерины, которой на тот момент было семь лет. Ариадна, к счастью, не пострадала. Сама селебрити находилась в Варшаве с гастролями.

Теледива позднее сообщила, что стоимость украденного составила несколько сотен тысяч долларов. К тому же она призналась, что пароль от одного сейфа, который грабители вскрыли, знала только она и ее бывший муж Игорь Вдовин.

Волочкова рассказала, что мужчина часто занимал у нее большие деньги. Речь идет о сотнях тысяч долларов, часть из которых он так и не вернул.

Волочкова вспомнила и другие свои отношения — с олигархом Сулейманом Керимовым. По ее словам, тот роман был похож на сказку, однако со временем прима почувствовала, что находится в «золотой клетке».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Анастасия Волочкова заявила, что ее особо не интересует, как живет наследница Ариадна.