Вступил в силу новый пакет санкций ЕС против России
Фото: www.globallookpress.com/Alicia Windzio
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Рестрикции коснулись 22-х банков и ряда физических лиц.
Евросоюз ввел в действие 18-й по счету пакет антироссийских санкций, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
В санкционный список вошли 14 физических лиц, в числе которых российский кинорежиссер Карен Шахназаров — за публичную поддержку российских военнослужащих, ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Курьянов — за, как утверждается, поддержку «политики милитаризации образования».
Кроме того, санкции коснулись 22 российских банков, среди которых Т-Банк, «Сургутнефтегазбанк» и банк «Санкт-Петербург».
Прежде глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал Европу начать подготовку уже 19-го пакета антироссийских санкций.
В России неоднократно подчеркивали, что страна справляется с санкционным давлением, которое недружественные страны усилили после начала спецоперации по защите Донбасса. Рестрикции в первую очередь наносят удар по самому Западу.