«Стараюсь быть хорошим отцом»: Лебедев о воспитании десятерых детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Дизайнер помнит дни рождения всех своих отпрысков.

Российский дизайнер Артемий Лебедев заявил, что помнит дни рождения всех своих десятерых детей и старается быть хорошим отцом, насколько это возможно. Об этом он рассказал в шоу рэпера Басты.

«Стараюсь быть хорошим отцом, насколько это возможно. Хороший отец — это тот, который 20 минут в неделю с ребенком пообщался и уже он себе медаль вешает», — заявил дизайнер.

Также Артемий признался, что помнит наизусть дни рождения всех десяти детей. Даты он учил, как таблицу умножения. Но так и не запомнил, кто из его детей в каком классе учится, так как это «плавающая информация».

Дизайнер заявил, что четыре его ребенка — уже взрослые «дяди и тети». Он отметил, что «свою порцию внимания» дал им в детстве, а теперь занимается младшими.

«Дети у меня уже четверо совершеннолетние. Они уже кто с бородой, кто с чем. Они уже взрослые дяди, тети, живут самостоятельную жизнь. Я им свою порцию внимания в их детстве отдал, а сейчас у меня подрастают следующие, поэтому я ими сейчас занимаюсь», — рассказал Артемий.

При всем при этом Лебедев признался, что не назвал бы себя хорошим отцом.

По собственным утверждениям, Лебедев является отцом десяти детей: четырех дочерей и шести сыновей. При этом он заявлял, что всего был женат пять раз. Последняя жена — Алена Лебедева — является матерью шестерых младших детей дизайнера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что московский суд взыскал с дизайнера Артемия Лебедева 300 тысяч рублей по иску общественного деятеля и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства.