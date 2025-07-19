Двое детей избили и подожгли котенка в Махачкале

Фото: 5-tv.ru

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На визг обожженного животного и запах гари прибежали соседи — они были шокированы случившемся.

Два брата-подростка учинили расправу над бездомным котенком в Махачкале. Инцидент произошел в одном из подъездов в многоэтажке на улице Азиза Алиева. Мальчики 12 и 13 лет сначала издевались над беззащитным животным, а затем облили его ацетоном и подожгли. Об этом рассказала руководитель пресс-службы МВД по Республике Дагестан Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.

По ее словам, на визг обожженного котенка и запах гари прибежали встревоженные соседи, которые немедленно вызвали полицию. Выяснилось, что подростки проживали в том же доме под опекой тети, с которой и были доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Отца у детей нет, а мать уехала за границу, предположительно в Турцию, и перестала выходить на связь. По доверенности опека над детьми была передана ее старшей сестре, которая и проживала с детьми.

Подростков изъяли и поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также проверяется информация о возможных других случаях жестокого обращения с животными со стороны этих детей.

«Полицейским Дагестана еще предстоит разобраться с ситуацией и решить дальнейшую судьбу детей, оставшихся без родителей и без должного внимания», — заявила Гариева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в конной школе Нижнего Новгорода подростки избили лошадь.