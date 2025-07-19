МИД РФ: сроки третьего раунда переговоров с Украиной пока не определены

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Последняя встреча делегаций состоялась 2 июня.

Дата начала третьего раунда переговоров между Россией и Украиной по урегулированию конфликта не назначена. Об этом в интервью изданию «Известия» сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Третий раунд переговоров пока не начался, и нет даже сроков», — отметил дипломат.

Украинская и российская делегации в 2025 году уже провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Последняя встреча состоялась 2 июня. В ходе нее стороны обсудили проекты меморандумов о прекращении огня, а также достигли договоренностей об обмене военнопленных — в первую очередь тяжелораненых, тяжелобольных и солдат младше 25 лет.

С тех пор стороны так не смогли согласовать дату следующей встречи. Однако уже есть понимание, где она пройдет. Вероятно, это снова будет в Турции.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на третьем раунде переговоров Москва и Киев начнут обсуждение проектов меморандумов по урегулированию конфликта.