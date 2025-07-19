Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Музыкант заявил, что должен быть примером для Натаниэля и Ратмира.

Рэпер Натан Миров, более известный как Natan, заявил, что его 13-летний сын Натаниэль каждый день провоцирует его на спор поколений. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вечная борьба, порыв идти против правил, внутренняя революция и расцвет личного „я“ с полным пакетом цикличных ошибок, каждый день — провокация на спор поколений. <…> Как же сложно донести до пацана, что именно сейчас тот период, когда ты должен правильно распознать свою свободу», — поделился своими мыслями музыкант.

Natan провел аналогию между родительским домом и пятизвездочным отелем. По его словам, задача детей в 13-летнем возрасте «загрузить в свой мозг дисциплину и мечты». Однако музыкант понимает, что не все дети могут получить просто из дома. Знаменитость заявил, что всегда надо начинать с себя.

«Как гласит истина „начни с себя“. Все так и работает, сын внимательно наблюдает, когда отец в хорошей форме, щегол старается не отставать от меня, а когда у бати пузо, то я вижу как пацан расслабляется», — заявил рэпер.

Музыкант не скрывает, что в 39 лет «вытаскивать» себя спортзал все сложнее. Да и следить за питанием не так просто. Рэпер признает, что иногда ему хочется просто сесть на диван, «расслабить живот, и уснуть за просмотром скучного канала». Однако следить за собой его заставляет ответственность за двух сыновей, для которых он должен быть примером во всем.

Natan вместе с женой Анастасией Швецовой воспитывает двух детей: семилетнего Ратмира и 13-летнего Натаниэля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жена Natan’а, Анастасия Швецова, дала мужу второй шанс и простила его измены.