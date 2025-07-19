«Получил пощечину ладошкой»: чем закончился конфликт Башарова и Турчина

Башаров был очень расстроен после того, как Турчин упрекнул его в алкоголизме

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Экстрасенс на всю страну упрекнул телеведущего в алкоголизме.

Телеведущий и актер Марат Башаров был очень расстроен после выпада звезды шоу «Битва экстрасенсов» и блогера Никиты Турчина. Молодой человек в одном из выпусков программы упрекнул его в алкогольной зависимости. Все произошло в ходе испытания, где участникам предстояло выявить из шести представленных людей того, кому удалось побороть наркотическую зависимость. Турчин тогда заявил, что бывших наркоманов не бывает.

«А бывших алкоголиков?» — спросил в ответ Башаров.

«Вам виднее», — дерзко ответил ему Турчин.

С тех пор прошел уже год, но о скандале общественность забыть так и не смогла. В интервью Алене Жигаловой экстрасенс рассказал, чем все закончилось.

«Марат был очень расстроен, когда какой-то юнец тычет ему носом в его собственные слабости. И он был правда расстроен, получив от меня такую пощечину ладошкой по мокрой заднице. Но его же тоже за язык никто не тянул», — заявил он.

Турчин добавил, что выступает против домашнего насилия, а также того, что «в семьях пьют». По мнению Никиты, его выпад против Башарова — «это голос народа».

По словам звезды шоу «Битва экстрасенсов», с ним многие хотят поговорить «по-мужски». Причиной тому является его острый язык и частые колкости. Никита убежден, что многих людей смущают его высказывания, учитывая его миловидную внешность. От этого возникает «диссонанс».

На вопрос Жигаловой о том, какие последствия имел его выпад против Башарова, Турчин пошутил, что актер «пошел в гримерку, выпил коньячка и успокоился». В то же время такое поведение молодого человека не помешало ему стать участником следующего сезона шоу.

«После этого (выпада против Башарова. — Прим. ред.) меня пригласили на второй сезон проекта. Думаю, что никаких последствий это не имело, но Марат был более деликатен в разговорах со мной», — поделился Турчин.

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