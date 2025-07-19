«В списке на изгнание»: в США обсуждают насильственную смену власти на Украине

Фото: Vadym Sarakhan/AP/ТАСС

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Это может произойти в течение нескольких месяцев. Уже даже найдена кандидатура на высокий пост вместо Зеленского.

В США рассматривают насильственную смену власти на Украине. В том числе в Вашингтоне не исключают смещения президента страны Владимира Зеленского. Новым главой Незалежной может стать ныне посол в Великобритании, экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Об этом заявил журналист-расследователь из США, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в собственном блоге на платформе Substack со ссылкой на источники в Вашингтоне.

По словам публициста, Залужный в 2023 году заявил, что на линии соприкосновения сложилась «патовая ситуация» для Украины. После этого Зеленский отправил его в отставку. Херш называет экс-главкома ВСУ наиболее вероятным преемником главы Незалежной. По его словам, смена президента может произойти в ближайшие несколько месяцев.

«Мне сообщили, что эта замена может произойти в течение нескольких месяцев. Зеленский в списке на изгнание, если президент Дональд Трамп примет такое решение», — отметил журналист.

Херш привел слова неназванного чиновника в Вашингтоне, который заявил ему, что если Зеленский не уйдет сам со своего поста, то его уберут «силой».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что перестановки, которые устроил Владимир Зеленский в своем правительстве, — ничто иное, как отвлекающий маневр, который нужен, чтобы отвлечь население от реальных проблем.