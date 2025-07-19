Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

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Знаменитости выступают «недоброжелателями» по отношению друг к другу.

Российский певец и шоумен Прохор Шаляпин заявил, что народный артист РФ Филипп Киркоров часто мешал ему в творческой деятельности. Так он прокомментировал их конфликт в интервью фигуристке Евгении Медведевой.

«Я понял, что не со всеми надо общаться. Я не общаюсь (с Киркоровым. — Прим. ред.) на сегодняшний день. Может когда-нибудь мы помиримся», — отметил певец.

Шаляпин добавил, что сейчас они с Киркоровым выступают «недоброжелателями» по отношению друг к другу. По словам Прохора, Филипп часто мешал его творческой деятельности.

«Сколько можно мне палки в колеса ставить? Я от этого устал, и я считаю, что мы так мало живем, чтобы тратить драгоценное время на то, чтобы заискивать, говорить то, что ты не думаешь совсем», — подчеркнул артист.

В то же время Шаляпин признал величие таланта Киркорова. Однако артист считает, что он выдающийся, но уже стал «историей».

Несколько лет назад в СМИ появилась информация о конфликте между Шаляпиным и Киркоровым. По одной из версий, в Париже не узнали Киркорова, зато приняли Шаляпина за звезду. Позже, на шоу «Маска», Киркоров резко высказался против участия Шаляпина в проекте, предупредив, что это может привести к ссоре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Прохор Шаляпин ответил на слухи о возможном романе с народной артисткой России Ириной Аллегровой.