Анкару затопило: сильный ливень превратил улицы в реки, а машины смыло водой

Ливни вызвали наводнение в Анкаре, потоки воды смыли несколько автомобилей

Фото: www.globallookpress.com/Mustafa Kaya

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Непогода парализовала повседневную жизнь турецкого города.

Мощный ливень со штормом парализовал жизнь в столице Турции. Проливные дожди затопили улицы Анкары, превратив оживленные проспекты в реки. В соцсетях распространяются кадры, как потоки воды сносят автомобили. По данным TRT Haber, в результате удара стихии в некоторых районах были затоплены первые этажи жилых домов и предприятий.

Ankara'da yaşanan sel ve su baskınlarından yeni görüntüler ⤵️



• Cadde ve sokaklar göle döndü

• Çok sayıda ev, iş yeri ve alt geçidi su bastı

• Araçlar sürüklendi, trafikte aksamalar yaşandıhttps://t.co/7HwfypwzEK pic.twitter.com/sONtYzRrq2 — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 18, 2025

Городская канализация не справилась с объемом осадков и вышла из строя. Людей, оказавшихся в водяной ловушке, эвакуировали.

Из-за шторма в районах Кечиорен и Чанкая порывами ветра валило деревья.

Газета Yeni Şafak также сообщает, что наводнение, вызванное сильным ливнем, парализовало повседневную жизнь города, нарушив транспортное сообщение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая погода ждет москвичей в предстоящие выходные.