Где украденные нацистами сокровища? В Польше возобновили поиски немецкого «золотого поезда»

Фото: 5-tv.ru

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Он бесследно исчез вместе с драгоценностями и предметами искусства в годы Второй мировой войны.

В Польше новая группа энтузиастов начала поиски бесследно исчезнувшего в годы Второй мировой войны нацистского поезда с украденными ценностями и предметами искусства. Об этом они рассказали на своей странице в одной социальной сети.

«Хочу еще раз подчеркнуть, чтобы было ясно: я не ищу тоннель и три вагона. Я их нашел. Показания свидетелей и осмотр места происшествия однозначно подтверждают результаты моего расследования. Теперь нам нужны лишь доказательства, чтобы заставить замолчать всех критиков, и именно над этим мы и работаем», — сообщил лидер группы, который не раскрывает своего имени, подписываясь буквой «М», передает РИА Новости.

По словам поисковиков, они получили разрешение от государственной лесной службы для проведения поисковых работ в лесном массиве.

Для обнаружения поезда группа использовала лженаучную практику — лозоходство. Теперь же поисковики планируют убрать весь лишний металл в районе работ, чтобы провести конвенциональные геофизические исследования для подтверждения наличия подземной полости.

Легенда о «золотом поезде» будоражит умы исследователей уже долгие годы. Предполагается, что он перевозил украденные золото и другие сокровища. По легенде, в последние месяцы Второй мировой войны поезд вышел из Вроцлава, но до пункта назначения — Валбжиха — не дошел. Якобы он до сих пор находится где-то в лабиринте тоннелей и шахт между этим маршрутом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о проведении поисковой экспедиции в местах боев Великой Отечественной войны, которую провели столичные школьники.