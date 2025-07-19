В зоне СВО погиб актер Тобольского драмтеатра

Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

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У Константина Орлова остались супруга и двое несовершеннолетних детей.

Актер Тобольского драматического театра Константин Орлов погиб 7 июля в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба театра на официальной странице в соцсети «ВКонтакте», назвав его смерть невосполнимой утратой для всего творческого коллектива и региона.

Константину Орлову было 53 года. У него остались супруга и двое несовершеннолетних детей.

Актер родился в Шадринске Курганской области, окончил Екатеринбургский государственный театральный институт. До переезда в Тобольск работал в театрах Кургана и Арзамаса. С 1999 года служил в Тобольском драматическом театре, где за четверть века принял участие почти в 60 постановках.

Прощание с Константином Орловым прошло 18 июля в Тобольске. Актера похоронили с воинскими почестями.