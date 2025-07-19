Нюша крутит роман со звездой «Битвы экстрасенсов»? Молодой маг раскрыл правду
Звезда «Битвы экстрасенсов» Турчин прокомментировал слухи о романе с Нюшей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Еще несколько месяцев назад разведенную певицу заметили в компании ясновидящего.
В конце января 34-летняя певица Нюша и 25-летний экстрасенс-ключник Никита Турчин появились вместе на вечеринке в честь китайского Нового года. С тех пор пошли слухи о том, что между знаменитостями завязались отношения. В свежем интервью Алене Жигаловой звезда «Битвы экстрасенсов» признался, что испытывает симпатию к артистке, однако никаких романтических отношений между ними нет.
«Нюша мне симпатична, она великолепная девушка», — признался он.
Жигалова, пользуясь случаем, призвала разведенную певицу обратить внимание на молодого и перспективного парня.
Турчин отметил, что ему часто приписывают с той или иной известной личностью романы, в том числе с невестой Григория Лепса — Авророй Кибой.
При этом Турчин признался, что предпочитает заводить отношения с немедийными девушками.
«Я убежден, что когда девушка попадает в медийное пространство, она тут же получает большое количество хейта. И я не готов тратить наши личные взаимоотношения на выяснение скандалов, интриг и расследований», — пояснил экстрасенс.
Ранее, писал5-tv.ru, Нюша рассказала о влиянии ее отца на отношения с Егором Кридом.