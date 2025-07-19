«Было плохо всю ночь»: сестра Жанны Фриске снова попала в больницу

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев/ТАСС; Telegram/Friske Natalia; 5-tv.ru

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Знаменитость вышла на связь с забинтованной шеей.

Сестра певицы Жанны Фриске, блогер Наталья Фриске, вновь оказалась в больнице. Знаменитость пожаловалась на высокую температуру. Видео из больницы, в котором она обращается к подписчикам с забинтованной шеей, появилось в ее личном Telegram-канале.

«Милые мои, привет! Как видите, я опять в больнице. Я все записала для вас и поехала в больничку. Было плохо всю ночь, температура очень высокая. Вы меня не теряйте, все хорошо», — рассказала знаменитость.

Также Наталья опубликовала кадр из салона машины скорой помощи. На медицинских носилках лежала дорожная сумка. Блогер пожаловалась на то, что уже второй раз за месяц попадает в больницу.

В конце мая Наталья уже жаловалась на тяжелое течение гнойной ангины. Дошло до того, что в начале июля знаменитость попала в больницу из-за воспаления шейных лимфоузлов. Блогер пожаловалась на высокую температуру и сильный отек. Сначала она надеялась избежать госпитализации, но состояние сильно ухудшилось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сестра Жанны Фриске объявила голодовку.