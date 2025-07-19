Шэрон Стоун может вернуться к своей роли в ремейке «Основного инстинкта»

Фото: Кадр их к/ф «Основной инстинкт», реж. Пол Верховен, 1992 г.

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Джо Эстерхаз уже подписал контракт на написание сценария.

Сценарист оригинального фильма «Основной инстинкт» Джо Эстерхаз подписал контракт с Amazon MGM Studios по созданию сценария для ремейка триллера. Об этом сообщает TheWrap.

Отмечается, что компания обязуется выплатить Эстерхазу четыре миллиона долларов, если фильм будет снят. В противном же случае писатель получит два миллиона.

«Тем, кто сомневается, что 80-летний мужчина пишет эротический триллер, полный страсти: слухи о моей кинематографической импотенции преувеличены и являются проявлением дискриминации по возрасту», — прокомментировал сценарист.

Эстерхаз с юмором рассказал про свой возраст. По его словам, внутри него живет «извращенный человек», который родился в 29 лет и умрет в этом же возрасте. Сценарист добавил, что написание сценария перезапуска «Основного инстинкта» его очень радует.

Издание подчеркнуло, что 67-летняя актриса Шэрон Стоун может вернуться к роли Кэтрин Трэмелл. Однако на этот счет подробностей пока нет.

Оригинальный фильм вышел в 1992 году и сразу стал хитом, собрав по всему миру более 353 миллионов долларов при бюджете в 49 миллионов. Кэтрин Трэмелл в исполнении Шэрон Стоун стала иконой постфеминизма.

По сюжету, она успешная писательница и в то же время убийца. Эта роль сделала ее одной из самых известных актрис в кинематографе. Сцена же, в которой Трэмелл без нижнего белья раздвигает ноги, по словам Шэрон Стоун, была снята без ее разрешения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как столица поддерживает развитие креативных индустрий.