Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Блогер совсем скоро станет мамой во второй раз.

До рождения второго ребенка Иды Галич остается совсем немного — блогер и телеведущая ожидает девочку. Будущим отцом станет ее жених Олег Ледвич. Пока в доме не появились хлопоты, связанные с новорожденной, пара старается наслаждаться временем вдвоем.

Так, влюбленные отправились на свидание. По такому случаю Галич выбрала стильный образ: черный костюм с длинной юбкой и жилетом и легкий нюдовый макияж. Волосы она собрала в лаконичную прическу.

В Telegram-канале блогер с юмором написала: «Идем сегодня на свидание! Втроем, получается».

Подписчики тепло отреагировали на публикацию, оставив множество комплиментов. Однако некоторых удивил заметно округлившийся живот звезды.

«У вас там точно не двойня?» — поинтересовалась одна из подписчиц.

Фото: Telegram/IdaGalich/GALICH_onok

У Иды Галич уже есть сын по имени Леон, рожденный в первом браке. Официально с Олегом Ледвичем она пока не расписана, но предложение руки и сердца уже сделано. Мужчина позвал знаменитость замуж в конце прошлого года во время их совместного путешествия.