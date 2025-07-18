«Вокал нужно подтягивать»: Галустян подался в певцы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Telegram/Michael Galustyan/galustyanmichael; 5-tv.ru

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Комик продолжает осваивать и электрогитару.

Российский шоумен и актер Михаил Галустян продолжает осваивать гитару. Знаменитость исполнил на камеру песню «Разлука» из кинофильма «Гардемарины, вперед!». Ролик знаменитость опубликовал в своем Telegram-канале.

«На веселые песни пока нет вдохновения. <…> Вокал, конечно же, нужно подтягивать. Не спорю», — рассказал актер.

Комик приобрел электрогитару без струн еще в апреле. С тех пор он иногда делится с подписчиками роликами, на которых исполняет разные песни. Тогда же Галустян рассказал, что научиться играть на гитаре — это его давняя мечта. Когда он же начал учиться играть на классической версии инструмента, то понял, что не может терпеть боль в пальцах из-за струн.

Комик рассказывал, что от ежедневной игры его пальцы «грубели» и теряли чувствительность. Не помогали и перерывы в несколько дней. Каково же было счастье Галустяна, когда на просторах интернета он наткнулся на электрогитару без струн.

В июне комик опубликовал кадры, на которых исполнил песню Константина Никольского «Мой друг художник и поэт». Тогда, правда, не сработала одна кнопка, и в середине песни пропал звук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Михаил Галустян в личном блоге объявил о разводе со своей супругой Викторией — они решили «пойти разными дорогами».